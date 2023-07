Polski rząd ostrzega przed aplikacją Barbie. Twoje dziecko też może z niej korzystać

Natomiast inna sytuacja jest z „bairbie.me”, która ma nie spełniać przepisów obowiazujących w UE m.in. RODO - „nie wiemy jakie informacje są przejmowane i do czego będą wykorzystywane”. Przez co argumenty podawane przez Ministerstwo Cyfryzacji wydają się uzasadnione - mówimy o nie do końca znanej stronie internetowej, która nie jest tworem sprawdzonego producenta, tylko mniej znanego programisty. Chociaż post nie precyzuje, w jaki sposób strona internetowa nie spełnia wymagań, co też warto mieć na uwadze.