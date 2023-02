Protest LGBT+ zdał się na nic. Hogwarts Legacy zarabia 850 mln dol. To rekord

Zwłaszcza, że po około 10 godzinach z Hogwarts Legacy nie widzę w tej grze niczego, co miałoby w jakikolwiek sposób uderzać w społeczność LGBT+. Przeciwnie. Gra jest tak nafaszerowana progresywnymi treściami, że dla wielu może się to kłócić z realiami Wielkiej Brytanii w 1800 roku. Nawet tej magicznej i zaczarowanej. Nauczyciele tak kolorowi i zróżnicowani jak tęcza czy właścicielka ważnej gospody będąca osobą trans to coś, na co konserwatywni gracze lubią sobie ponarzekać w sieci.