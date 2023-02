Snapchat umiera? Skądże znowu. Właśnie ogłosił nowe rekordy

Dobre liczby Snapchata na pewno cieszą inwestorów, bo w 2022 informacje były mniej optymistyczne. Zwolniono 1,3 tys. pracowników, co stanowiło 20 proc. zatrudnionych. Jasne, obecnie wszyscy "redukują" i dostosowują się do nowych warunków, ale jedna piąta to jednak bardzo dużo.



Spora liczba użytkowników to też potencjalne kłopoty wizerunkowe. Już wcześniej Snapchat oskarżany był np. o negatywny wpływ na młodych ludzi. Ostatnio pojawiły się zarzuty, że aplikacja ułatwia handel narkotykami.



zdjęcie główne: Diego Thomazini / Shutterstock.com