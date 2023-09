NASA ogłasza lato 2023 najgorętszym w historii. Będzie jeszcze gorzej

Globalne ocieplenie zaburza naturalną równowagę ekosystemów na lądzie i w wodzie. Cieplejsze temperatury powodują przesunięcie stref klimatycznych i sezonów, co wpływa na rozmieszczenie i migrację roślin i zwierząt. Niektóre gatunki mogą nie być w stanie przystosować się do nowych warunków lub konkurować z innymi gatunkami, co może prowadzić do ich wymierania lub zagrożenia.