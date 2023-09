Lidl przecenił konkurenta Thermomiksa. Ale śmiesznie niska cena jest ukryta

Nie da się ukryć, że do wielu polskich kucharzy-amatorów marka Thermomix bardziej przemawia. Znamy te wszystkie historie o fanatycznych użytkownikach robota kuchennego, więc jeśli chce się dołączyć do sekty entuzjastów, trzeba mieć jednak droższy model. Przestępcy wiedzą, że Polacy marzą o tym kuchennym cudzie, więc w sieci natknąć można się na fałszywe oferty i obniżki.



Zachowajcie czujność. Zbyt atrakcyjna cena zawsze musi być podejrzana. No, chyba że jest tak, jak w przypadku Monsieur Cuisine Smart: widzicie ją w sklepie, na stronie internetowej, no i u nas. My o fałszywych promocjach nigdy nie piszemy!