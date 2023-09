Indie nie zwalniają tempa. Startuje ich sonda, która będzie badać Słońce 

Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych (ISRO) ma zamiar umieścić swój statek kosmiczny w Punkcie Lagrange'a 1, stabilnym grawitacyjnie miejscu oddalonym o około 1,5 mln kilometrów. W punkcie tym siły przyciągania grawitacyjnego Ziemi i Słońca równoważą się, co jest idealnym miejscem dla sondy mającej obserwować Słońce. Aditya-L1 (L1 to właśnie nawiązanie do punktu Lagrange’a) będzie miała doskonały widok na naszą gwiazdę bez żadnych zaćmień.