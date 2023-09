Huawei świętuje czwarte urodziny sklepu. Odpalił masę promocji na laptopy i smartfony

Zacznijmy zatem od laptopów. Huawei MateBook X Pro z 2023 roku z kuponem można kupić za 9849 zł, czyli 150 zł taniej, ale producent do urządzenia dorzuca etui oraz tablet Huawei MatePad 2022 4/128 GB o wartości 900 zł. Zeszłoroczny MateBook X Pro 2022 standardowo kosztuje 8499 zł, natomiast w promocji z kuponem możemy go nabyć za 6699 zł, czyli 1800 zł taniej, a do tego dostaniemy jeszcze etui.