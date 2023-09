Poczuj się jak prawdziwy szejk. Huawei Watch Ultimate doczekał się Złotej Edycji

Huawei Watch Ultimate Gold Edition technicznie czy funkcjonalnie nie różni się praktycznie niczym od swojej standardowej wersji. To nadal jeden z ciekawszych zegarków na rynku, a jego Złota Edycja nie wprowadza do sprzętu czy oprogramowania żadnych zmian. Zmienia się tylko powierzchowność. Ale za to jak! Zegarek wykonany jest z prawdziwego 18-karatowego złota, zwracając momentalnie na siebie uwagę. Cena? Jedyne 3000 euro.