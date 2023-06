Trudno o lepszego 14-calowego laptopa premium. Huawei MateBook X Pro - recenzja Spider's Web

Czy to już ten moment, kiedy nad brakiem pełnowymiarowego portu USB przejdziemy do porządku dziennego? Moim zdaniem nie - warto, by laptop był wyposażony przynajmniej w jeden taki port, ale rozumiem, że podyktowane to było przede wszystkim chęcią stworzenia jak najcieńszego laptopa. Dobrze, chociaż, że pomyślano o dołączeniu przejściówki. A może... to jest właśnie ten moment, by wymienić starego pendrive'a na taki ze złączem USB C, a do przenośnego dysku dokupić po prostu kabel typu C.



Jest tu również inny drobiazg, o którym warto wspomnieć - kamera znajduje się nad ekranem, a nie jest schowana w klawiszu. Zabrakło fizycznej przesłony, ale podczas wideo rozmów będziemy się prezentować ze znacznie lepszej perspektywy. Kamera jest zgodna z Windows Hello, podobnie jak czytnik linii papilarnych ukryty w przycisku zasilania (skoro już przy nim jesteśmy, to czytnik działa doskonale).