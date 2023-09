Fałszywe reklamy zalały internet. Polacy liczą na łatwy zarobek, a potem są kłopoty

Niedawno przez rozmowę z takim oszustem mieszkaniec Jeleniej Góry stracił 9 tys. zł. Uwierzył w zapewnienia o nadchodzącym bogactwie i zainstalował program do zdalnej kontroli. Niestety nie on pierwszy i na pewno nie ostatni. Swego czasu pisaliśmy o kobiecie, która brała nawet pożyczki, aby móc zainwestować większą kwotę. Ze względu na to, że miała wgraną aplikację kontrolowaną przez przestępców środki zniknęły z konta - w sumie 200 tys. zł.