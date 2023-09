Po czym poznasz luksusowy dom? Po ciszy w jego wnętrzu

Drzwi tarasowe sprawiają, że wnętrze wydaje się znacznie większe, a same nie zabierają przestrzeni wewnątrz mieszkania. Kolejnym plusem jest to, że próg jest zlicowany z podłogą, a jedynym wystającym elementem jest prowadnica, która ma wysokość około 5 mm, to bardzo mało, więc można mówić o tym, że nie ma żadnych barier, co doceni każdy, dla kogo pokonanie nawet niedużych przeszkód jest wyzwaniem. Jest to ogromnie ułatwienie, przede wszystkim dla osób starszych, czy poruszających się na wózku. Przesuwne drzwi tarasowe ułatwiają wyjście na zewnątrz. Mieszkam w bloku i przez to, że nie mam drzwi przesuwnych na balkon, tylko otwierane do środka, musiałem wybrać kanapę zamiast wygodnego narożnika. Gdybym go wstawił, to jedno skrzydło z mojego wyjścia o szerokości 180 cm, nie otwierałoby się. Posiadacze drzwi tarasowych typu HST nie mają takich problemów, po prostu przesuwają drzwi i są na zewnątrz, bez przestawiania mebli, czy też specjalnej aranżacji wnętrza. Szczerze tego zazdroszczę.