Będzie nowa, tańsza wersja Xboxa Series X? Nie ma się z czego cieszyć

Jeśli można byłoby ją dostać za ok. 2000 zł, to z pewnością mogłaby być dobrą opcją. Natomiast liczyłbym na kwotę rzędu 2200 zł, co w porównaniu z obecnymi cenami nie wydaje się już tak opłacalne. Na razie jednak powinniśmy potraktować najnowszą informację z przymrużeniem oka i pozostaje nam czekać na oficjalny ruch Microsoftu w tej kwestii.