Naukowcy podejrzewali do tej pory, że była to jedna z form magmy, czyli roztopionych skał o nazwie kimberlit. W skład magmy wchodzi też wiele gazów, tj. dwutlenek węgla oraz wodę. Te właśnie składniki powodują, że posiada zdolność do przedzierania się przez ziemską skorupę z wielkim ciśnieniem. Po drodze porywa ze sobą diamenty i wyrzuca je na powierzchnię. Dzięki temu dochodzi do powstawania całych rejonów obfitujących w diamenty.