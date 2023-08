Jest już więcej graczy na Linuksie niż na Macu. No i co z tego?

Steam Deck to dla odmiany hit. Co więcej, zainspirował on wielu innych producentów. Zdecydowanie nie jest pierwszą tego typu konsolą na rynku, ale zmyślny marketing w połączeniu z bardzo udanym produktem sprawił, że owe malutkie gamingowe PC zaczęły przenikać bardzo ostrożnie do mainstreamu. Co więcej, zaczęli się nimi zajmować nie tylko mało znani producenci z Chin, ale też i ci markowi. Tacy jak Asus ROG i ciesząca się dużym zainteresowaniem konsola Ally.