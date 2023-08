Na rozmowę o pracę zapraszają do gry dla dzieci. Tak teraz wyglądają rekrutacje

Pamiętacie jeden z najważniejszych musicali ostatnich lat, który podbił Broadway i zdobył uznanie na całym świecie? Ten, który przyniósł Linowi Manuelowi Mirandzie światową sławę? Jeśli nie, to koniecznie go sprawdźcie - to naprawdę genialne przedstawienie. Ale zostawmy to, ponieważ teraz możecie doświadczyć Hamiltona w świecie Robloxa.