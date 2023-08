Od projektorów do ładowarek słonecznych: ponad 10 tech-gadżetów do wrześniowej wyprawki

Telefon dla dziecka powinien być dobrej jakości i nowoczesny. Musi działać szybko, by nie powodować frustracji podczas szukania informacji albo kontaktowania się ze znajomymi. Nie zapominajmy, że smartfon jest dla młodych ludzi oknem na świat – jeszcze bardziej niż dla dorosłego. Przyda się też dobrej jakości aparat, by uwieczniać szybko umykające chwile. Jednocześnie smartfon dla ucznia nie powinien kosztować zbyt wiele. Ma większą od przeciętnej szansę na rozbicie się…

Pierwszą propozycją z Komputronika jest TECNO SPARK GO 3/64GB. To korzystnie wyceniony smartfon z systemem operacyjnym Android 12. Można go mieć już za 449 złotych. Wyróżnia się m.in. podwójnym aparatem o rozdzielczości 13 megapikseli i dużą pamięcią. Fabrycznie to 3 GB, ale za pomocą karty SD można powiększyć ją do 6 GB. Oferuje dwie metody szybkiego odblokowywania (twarzą i palcem) i estetycznie wygląda, dzięki obudowie w geometryczne wzory.



Innym godnym uwagi sprzętem jest Samsung Galaxy A14 64GB Dual SIM. Aparat z trzema obiektywami (główny ma rozdzielczość 50 Mpix), obsługa dwóch kart SIM, bateria o pojemności aż 5000 mAh, a także duży wyświetlacz – to tylko wybrane z zalet tego sprzętu. Jego cena to 749 zł.