Czas pokochać karaluchy. Mogą uratować nam Ziemię

No dobra - nikt z nas nie lubi karaluchów i nie uważa ich za przemiłe stworzonka, ale faktem jest, że mogą przyczynić się do powstania... nowego paliwa. Tak się bowiem składa, że jednym z najnowszych i jednocześnie generującym w środowisku naukowym największa ekscytację jest biogaz z karaluchów. To właśnie to biopaliwo może istotnie zmienić to, jak wkrótce będzie wyglądał rynek energii.