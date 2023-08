Nie ma czasu na wyjaśnienia, wskakuj na miotłę. Wyciekła nowa gra z Harry’ego Pottera

Growe uniwersum Harry’ego Pottera rozszerza się - i to jak! Dzięki niedawnemu sukcesowi gry Hogwarts Legacy, teraz kolejny tytuł związany ze światem czarodziejów zdecydowanie dostanie trochę więcej światła jupiterów. I w sumie dostaje, bo oto na światło dzienne wyszło sporo rozgrywki z Harry Potter: Quidditch Champions. I to nie wygląda tak źle. No, wszystko zależy od tego, jak bardzo jaracie się lataniem na miotle.