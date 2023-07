Remnant 2 ma jedną z najlepszych walk z bossem ostatnich lat

W tym miejscu do pomieszczenia wchodzą producenci Remnant 2, chwytają za krawędź stołu na którym leżą wyświechtane, sprawdzone rozwiązania i wywracają go do góry nogami. Producenci nowej produkcji stawiają bowiem graczy naprzeciwko… wielkiego sześcianu. W zasadzie to kilku jednocześnie.