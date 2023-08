Pady do Xboksa psują się na potęgę. Microsoft ma rozwiązanie

Microsoft oferuje teraz oficjalny sklep dla graczy ze Stanów Zjednoczonych, w którym ci znajdą oryginalne części zamienne do swoich kontrolerów. Kupić w nim można m.in. nowe obudowy czy nawet płyty główne. Klienci, co może zaskoczyć, otrzymują gwarancję na zakupione elementy: od 90 dni do roku oraz możliwość pełnego zwrotu w ciągu 60 dni.