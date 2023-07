Wiemy, kto trafi na okładkę FIFA 24! Znaczy EA Sports FC 24, bo tak teraz nazywa się gra

Paryżanin Kylian Mbappé to jedyny piłkarz na świecie, który zdobył okładkę serii FIFA trzy razy z rzędu. Zawodnik PSG użyczył swojego wizerunku na potrzeby pudełek gier FIFA 21, FIFA 22 oraz FIFA 23. Na tym ostatnim musiał się co prawda nieco przesunąć robiąc miejsce kobiecie, ale co do zasady seria gier FAFA przybrała twarz Francuza.