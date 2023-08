Tak Chiny chciały manipulować Zachodem. Meta usunęła tysiące kont

Z opublikowanego raportu wynika, że na samym tylko Facebooku skasowano prawie 8 tys. kont i przeszło 900 stron wykorzystywanych do szerzenia chińskiej propagandy. Profile od 2019 r. chwaliły tamtejszą politykę, zaś krytykowały działania Stanów Zjednoczonych.



Autorzy wpisów m.in. pozytywnie oceniali podejście władz Chin do tego, jak traktuje się zamieszkujących prowincję Sinciang Ujgurów – mniejszość wyznania muzułmańskiego pochodzenia turkijskiego. Ujgurzy są dyskryminowani od dekad, ale od kilku lat prześladowania i represje wobec nich osiągnęły niespotykaną skalę. Więcej o tym, jak na Ujgurach Chiny ćwiczą technologie do kontroli ludzi, przeczytacie na łamach Spider's Web+. Chińskim propagandzistom zależało na tym, by świat poznał inną prawdę na ten temat.