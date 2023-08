Bose QuietComfort Ultra na horyzoncie. Zapłacisz ultra wysoką cenę

Wariant Ultra ma kosztować około 499,95 euro we Francji, co przelicza się na około 2399 zł według kursu używanego przez Bose, bazując na cenie modelu Bose QC 45 w Polsce i Francji. Natomiast nowe zwykłe słuchawki QuietComfort mogą zostać wycenione na 399,95 euro, co daje okolice 1899 zł.