Najpotężniejszy youtuber na świecie pozywa współpracownika. Pokłócili się o kanapkę z mięsem

Prawnicy MrBeasta twierdzą, że Virtual Dining Concepts zignorowało lub nie było w stanie naprawić problemów jakościowych. Twórca twierdzi, że nie otrzymał żadnych tantiem, pomimo przysługujących mu roszczeń.



Oskarża także wirtualną sieć restauracji o wykorzystywanie jego brandingu i znaków towarowych bez zgody. A pozew sugeruje też, że firma wykorzystuje branding MrBeasta, aby przyciągnąć inne znane osobistości.



Reasumując: coś nie pykło. Beast Burgers is no more. A jeżeli nie spróbowaliście, a chcieliście - wychodzi na to, że nic nie straciliście.



