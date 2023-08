Zapłacił 200 zł za coś wartego 30 zł. Polacy nabierają się na „kota w worku” płatnego za pobraniem

Wysyłają cokolwiek, ustalając niemałą wartość do zapłaty. Liczą na to, że prędzej czy później trafią na kogoś, kto faktycznie czeka na przesyłkę. A jeszcze jak się poszczęści i do kuriera podejdzie członek rodziny, który myśląc, że odbiera zamówienie "mamy/taty/syna/córki/brata" nie zna konkretnej ceny, to mamy do czynienia z oszustwem doskonałym. Baw się teraz, ofiaro, w udowadnianie, że wcale nie chciałeś tego zamówienia. Skoro nie czekałeś na przesyłkę, to po co ją odbierałeś? Trzeba było sprawdzić nadawcę!