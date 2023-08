AirPods i AirPods Pro dostaną USB-C wraz z iPhone 15?

Gurman nie udzielił dodatkowych informacji poza tym, że Apple planuje wprowadzić port USB-C w AirPodsach na wrześniowej konferencji. Nie wiemy, czy to odnosi się do całej gamy produktów, obejmującej AirPods 3 oraz AirPods Pro 2, choć szansa na to wydaje się duża. Chociaż druga generacja słuchawek Pro oferuje bezprzewodowe ładowanie m.in. przy użyciu ładowarki od Apple Watcha, to z pewnością sporo osób doceniłoby obecność portu USB-C.