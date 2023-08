Nie pytaj, czy twój hotel ma WiFi. Lepiej sprawdź tę mapkę

Na tym tle wspomnienie, że nagraliśmy z tego spaceru wideo w 4K i wysłaliśmy je błyskawicznie do rodziny, wygląda mało imponująco. Aczkolwiek tak – tak właśnie było i wcale nie musieliśmy z tym czekać do powrotu do hotelu i podłączania się do hotelowego WiFi, przez które pewnie takie przesyłanie trwałoby wieki, o ile w ogóle ostatecznie by się udało.