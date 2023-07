Tak Amerykanie podsłuchują, co się dzieje w oceanach. Ten system jest niesamowity

W latach 60. cały system został rozbudowany. Okazał się on być bardzo skutecznym sposobem na zbieranie informacji o tym co dzieje się na oceanach bez konieczności wysyłania tam okrętów. Czujniki były rozmieszczone w strategicznych regionach, takich jak np. przesmyk Grenlandzko-Islandzko-Brytyjski („GIUK gap” po angielsku). US Navy zyskała dzięki temu możliwość stałego monitorowania sytuacji na całym północnym Atlantyku. Śledzenie wielu radzieckich okrętów podwodnych z silnikami wysokoprężnymi stało się codziennością co doprowadziło do zyskania przez USA bardzo znaczącej przewagi nad ZSRR jeśli chodzi o operowanie na morzach. Amerykanie śledzili bez wiedzy Rosjan ich poczynania, ucząc się coraz więcej na temat radzieckiej strategii morskiej.