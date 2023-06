Można wysłać swoje imię do księżyca Jowisza. NASA zorganizowała przepiękną akcję

Wiadomość w butelce to specjalna inicjatywa NASA, która łączy sztukę i naukę. Jest to wspólna akcja NASA, poetki laureatki USA Ady Limón i Biblioteki Kongresu USA. Ada Limón napisała oryginalny wiersz „In Praise of Mystery: A Poem for Europa” (W hołdzie tajemnicy: Wiersz dla Europy), który jest dedykowany misji Europa Clipper. Wiersz ten nawiązuje do połączenia dwóch światów wodnych – Ziemi, która pragnie poznać i zrozumieć, co sprawia, że świat jest zamieszkany, i Europy, która czeka z sekretami jeszcze nieodkrytymi.