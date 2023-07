Bezpieczne, głośne i... nie zakładasz ich na uszy. Sprawdziłem słuchawki kostne Philips Go

W kontakcie Philips Go przypominają właśnie dres. Wiesz, że nie wyglądają szałowo, czujesz, że nie jest to idealny materiał, ale to wszystko schodzi na dalszy plan, bo sprzęt jest po prostu wygodny. Słuchawki są elastyczne, łatwo się zginają, więc można je szybko schować do kieszeni czy plecaka. A przede wszystkim łatwo dopasować je do głowy. Nawet przy długich, kręconych włosach zostaje sporo miejsca, by regulować "głośniki" przy uchu.