Latające rusztowanie. Oto najdziwniejszy pojazd latający zbudowany przez człowieka

LLRV to skrót od angielskiej nazwy Lunar Landing Research Vehicle, co oznacza pojazd badawczy do lądowania na Księżycu. Były to eksperymentalne "samoloty" pionowego startu i lądowania (VTOL), które wyglądały jak wielkie metalowe rusztowania z silnikami i rakietami. Zostały zaprojektowane i zbudowane przez firmę Bell Aerosystems we współpracy z NASA w latach 60. XX wieku.