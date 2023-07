Gracze mają przekichane. Ktoś znowu masowo skupuje karty graficzne

To jednak nie wynikało wyłącznie z nagłego wzrostu popytu na urządzenia do gier. Chipy graficzne, poza renderowaniem grafiki 3D, świetnie się też nadają do przeliczeń związanych z kryptowalutami. Kryptogórnicy masowo więc je skupowali z rynku, by wyposażać w nie tzw. koparki, czyli komputery do kopania kryptowalut. Szczęście w nieszczęściu, kryptowalutowy krach uwolnił rynek kart graficznych.