Jaki aparat na wakacje wybrać? Odpowiedź jest prostsza niż myślisz

Trzy aparaty dają ogromną swobodę twórczą. A do tego ze smartfona korzystamy przecież na co dzień do wielu innych zadań, tymczasem aparat wyląduje na dnie szuflady po tygodniu All Inclusive w Egipcie. Naprawdę, lepiej dołożyć te 3-5 tys. zł do topowego smartfona fotograficznego jak Samsung Galaxy S23 Ultra, iPhone 14 Pro, czy Huawei P60 Pro, niż w tej cenie kupować aparat na wakacje. No, chyba że…



