Ruszyła letnia wyprzedaż na Allegro. Smartfony i komputery w promocji

Wbrew pozorom w 2023 roku życie bez drukarki wciąż jest problematyczne, nawet jeżeli nie jesteście już uczniami bądź studentami. Sam coś o tym wiem, bo takiego sprzętu w domu u siebie nie mam, przez co jak sądzę kurierzy w mojej okolicy nie darzą mnie wielką sympatią, gdy znowu z nieudolnym uśmieszkiem dodaję, że nie miałem jak wydrukować i musimy spisać dane. Jeżeli znacie ten ból (ale nie dlatego, że jesteście kurierami, tylko też brakuje wam urządzenia) to rzućcie okiem na Epson XP-3200. Drukowanie jest proste, bo można zlecić wydruk zarówno z aplikacji, jak i maila. A nawet prosto z Facebooka, by na papierze pojawiło się zdjęcie, które właśnie wstawiliśmy na tablicę. Oszczędnych ucieszy funkcja druku dwustronnego. Oprócz tego to urządzenie wielofunkcyjne – z funkcją skanowania i kopiowania.



