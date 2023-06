Oferta indeksowana, czyli hurtowe ceny prądu dla firm 

Oferta indeksowana firmy Energa Obrót skierowana jest do firm, których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi ponad 200 MWh. Decydując się na ofertę indeksowaną, przedsiębiorstwo ma możliwość zakupu transzy energii po cenach uwzględniających ceny rynkowe. Oznacza to, że w przypadku spadku cen na rynku przedsiębiorstwo może zakupić prąd w niższych cenach. Indeksacja polega na bieżącej aktualizacji cen w odniesieniu do cen notowanych na TGE. Przedsiębiorca decyduje o momencie zakupu energii elektrycznej, a wszystko to robi przy wykorzystaniu nowoczesnej platformy do obsługi ofert indeksowanych.