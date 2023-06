Starsze modele Samsunga dostaną świetną funkcję. Miały ją tylko najnowsze telefony

Choć Samsung do swoich smartfonów pakuje naprawdę dobre aparaty, to w wielu sytuacjach nawet najlepszy aparat polegnie na złym oświetleniu czy dynamicznym charakterze fotografowanego obiektu. Na te i inne bolączki koreański koncern stworzył aplikację do edycji zdjęć Galaxy Enhance-X. Teraz dostęp do niej zyskali posiadacze flagowców z 2020 roku, a według Samsung to nie koniec listy (planowo) wspieranych urządzeń.