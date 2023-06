Co zamiast AirPods Max - słuchawki nauszne, które skradną serca fanów Apple

AirPods Max to nauszne słuchawki Apple adresowane do audiofili i wymagających miłośników muzyki. Z ceną w wysokości ponad 2800 złotych, Maksy wykraczają poza budżet wielu fanów Apple, którzy nie chcą wydawać prawie trzech tysięcy na same słuchawki. Dla innych problemem może być jakość dźwięku, która u konkurencji potrafi być jeszcze lepsza. Z kolei niektórym nie przypada do gustu specyficzny, niemal militarny wygląd słuchawek. Wielu narzeka również na kiepskie etui oraz brak złącza 3,5 mm w pudełku.