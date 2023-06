Apple znacznie ogranicza możliwości gogli Vision Pro. O co tu chodzi?

W przypadku gogli VR ważne jest, aby mieć świadomość swojego fizycznego otoczenia w domu, w którym się poruszamy. Przecież nie widać niczego, gdy jesteśmy zanurzeni w wirtualnej rzeczywistości.



Ściany przestają istnieć, ale ten irytujący kabel na podłodze nadal tam jest - tylko go nie widzimy. Apple postanowiło wprowadzić jedno zabezpieczenie w Vision Pro, swoich goglach do VR/AR, które... nie wszystkim się spodoba. Ale ma to sens.