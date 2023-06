Allegro świętuje Dzień Ojca. Wybraliśmy najlepsze tech-prezenty dla taty

Tata to nie tylko głowa rodziny, ale także kierowca na pełny etat, a umówmy się - po polskich drogach bez kamery to jak bez ręki. Na prezent dla taty proponujemy zestaw wideorejestrator 70mai wraz z adapterem zasilania, niezbędnym dla trybu parkingowego. 70mai Dash Cam A500s Cam Pro Plus+ to kamera, która oferuje wysoką jakość obrazu i zaawansowane funkcje asystujące kierowcy. Urządzenie nagrywa w jakości Full HD, jednocześnie zachowując wysoką szczegółowość i pokazując wszystkie ważne detale zdarzeń, w tym np. numery rejestracyjne. Pomaga też unikać niebezpiecznych sytuacji na drodze, ostrzegając o zmianie pasa czy zbyt małej odległości pomiędzy pojazdami. Kamera jest mała, nie przeszkadza w prowadzeniu. Można ją łatwo zamontować w samochodzie i mieć pewność, że zarejestruje wszystko, co się dzieje przed maską.