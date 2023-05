Znany miliarder podjął decyzję. Zamrozi swoje ciało i będzie próbował pokonać śmierć

Jesteśmy w roku 2143, właśnie przywrócili nas ponownie do życia. Otwieramy oczy - zapewne ulepszone, pozbawione wady wzroku. Przesuwamy językiem po prostych zębach i zauważamy, że nasze uzębienie jest pełne. Następnie podnosimy dłoń i przyglądamy się jędrnej skórze. Szczypiemy się i czujemy lekki ból. Bierzemy do ręki podane nam lustro i spoglądamy w twarz. Jest młoda, przystojna i poprawiono w niej to, co nigdy nam się nie podobało. Teraz próbujemy połączyć te nowe doświadczenia z tym, czego doznaliśmy przez całe minione życie, zakończone śmiercią i krioprezerwacją. Zadajemy sobie podstawowe pytania. Przede wszystkim o to, kim jesteśmy? Czy ja spoglądający w lustro, to ten sam człowiek? Czy obudzona świadomość odnosi się do tego samego mnie? Czy czuję się jednością, skoro to, co nazywam jaźnią ma źródło w moich przeżyciach? Czy wewnętrzny dialog, który prowadzę odbywa się z tą samą osobą?