Shadow Storm czyli królewskie pociski manewrujące. To technologiczne dzieło sztuki

Storm Shadow jest wyposażony w głowicę bojową o masie 450 kg, która zawiera dwie części: początkowy ładunek przebijający do pokonania grubej warstwy ziemi lub betonu oraz główny ładunek kumulacyjny do zniszczenia celu. Głowica bojowa nazywa się BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge). Celami dla Storm Shadow to bunkry dowodzenia, kontroli i łączności, lotniska, porty i elektrownie oraz magazyny amunicji, okręty nawodne i okręty podwodne w porcie, mosty i inne cele strategiczne o dużej wartości.