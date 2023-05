To nie kosmonauta, to zabójca. Tak wygląda nowy turecki pocisk Bayraktar Kemankes

Bayraktar Kemankes został zaprezentowany na targach lotniczych w Stambule w maju 2023 roku. To miniaturowy pocisk manewrujący, który ma masę startową 30 kg i zasięg ponad 200 km. Napędza go silnik odrzutowy, który pozwala mu osiągnąć prędkość nurkowania (czyli ataku) 857 km/h (liczba Macha 0,7). Prędkość przelotowa (czyli normalnego lotu) wynosi 367 km/h (liczba Macha 0,3). Pocisk może spędzić w powietrzu maksymalnie godzinę lub przelecieć do 200 km, przenosząc do sześciu kilogramów ładunku (głowica bojowa i elektronika). Wysokość przelotowa to około 5,5 km. Długość pocisku to 1,73 m, a jego szerokość to 1,25 m.