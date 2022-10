Bayraktar już w Wojsku Polskim. Oto najciekawsze fakty o nowych dronach naszej armii

Bayraktar TB2 to płaski, szary bezzałogowy statek powietrzny (UAV), z zakrzywionymi, połączonymi statecznikami i tylnym śmigłem. Przenosi bomby naprowadzane laserowo i jest wystarczająco mały, aby można go było przewozić w ciężarówce, a co najważniejsze kosztuje dużo mniej niż co podobne amerykańskie i izraelskie maszyny.