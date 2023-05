Oto nowy Redmi Note 12T Pro. Ten szczegół zadecyduje, czy będzie hitem

Xiaomi postanowiło wykorzystać ekran LCD IPS-a do swojego najnowszego Redmi Note 12T Pro, co jest największą wadą tego sprzętu. Na pierwszy rzut oka wyświetlacz wydaje się całkiem dobry - ma przekątną 6,6 cala, pracuje w rozdzielczości FullHD+, oferuje zmienną częstotliwość odświeżania od 30 do 144 Hz i zapewnia 10-bitową głębię kolorów i szczytową jasność do 650 nitów. To jeden z lepszych LCD-ków. Ale wciąż nie jest to AMOLED.