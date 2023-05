Wyrzuciłem powerbank na cały dzień na deszcz. Oto, co stało się później

Jeśli chodzi o czas ładowania do pełna, to w moim przypadku - trochę wbrew deklaracjom producenta - naładowanie powerbanka do pełna z wykorzystaniem zasilacza do MacBooka (30 W) i przewodu USB-C zajmowało przeważnie ok. 3 godzin i 10 minut (z zegarkiem w ręce!), podczas gdy teoretycznie powinno to być 3,5 godziny. Możliwe, że Xtorm XR102 - po prostu odrobinę wcześniej uznawał, że czas już zacząć na mnie migać pojedynczą diodą LED, sugerując rozładowanie, niż w momencie faktycznego rozładowania do pusta. Co ważne - to zachowanie nie zmieniło się po eksperymencie z deszczem.