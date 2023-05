To już koniec lustrzanek. Właśnie pożegnał się z nimi legendarny producent

Koniec lustrzanek nastąpił już dawno. W 2021 roku zapowiedział to Canon, chwilę później Nikon. W sklepach można jeszcze dostać lustrzanki cyfrowe, ale to ich ostatnia generacja. Na placu boju został już tylko Pentax/Ricoh, który uparcie nic nie zmienia i wciąż „odświeża” modele sprzed lat. A to, dodając nowszy ekran, a to wprowadzając model z matrycą robiącą zdjęcia czarno-białe.