Canon 1DX Mark III to ostatnia topowa lustrzanka. Uciekaj z tego okrętu, póki jeszcze można

Nie można jednak nie dostrzec, że jest to sprzęt rodem z poprzedniej epoki. Korpus waży prawie 1,5 kg, a wewnętrz miejsce jest niepotrzebnie marnowane przez komorę lustra. Z drugiej strony, mamy już na rynku alternatywę w postaci bezlusterkowca EOS R3, którego od jakiegoś czasu mam na testach. Jest to aparat, który wręcz ocieka owoczesnymi technologiami, w tym np. bardzo sprawnym ustawianiem punktu ostrości przez samo patrzenie przez wizjer na wybrany punkt. Do tego sprzęt jest znacznie bardziej poręczny i lżejszy, bo waży 822 g.