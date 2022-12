Czy aparaty są nam jeszcze do czegokolwiek potrzebne?

Prosty aparat na początek to wydatek mniejszy czy podobny, co nowy iPhone. Rozsądną pełną klatkę kupimy w cenie 5500-7500 zł, a droższe sprzęty, to już naprawdę niemal zawodowe korpusy z wysokiej półki. Zresztą nawet taki Sony A7 III, to obecnie wydatek ok. 8000 zł, a w czasie promocji jego cena spada nawet do 6500 zł. To fantastyczny sprzęt, którym powstało większość materiałów Spider's Web TV z ostatnich kilku lat.