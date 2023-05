Dorota Haller odchodzi z Huawei Polska

Wojtek Jabczyński z Orange, Olaf Krynicki z Samsunga, Marcin Gruszka z Allegro (wcześniej długie lata w Play), no i właśnie Dorota Haller. Co ich łączy? Są wszyscy niezwykłymi osobowościami, charyzmatycznymi indywiduami, dla których praca to nie tylko czas od 8 do 16 każdego dnia, lecz emanacja siły, kompetencji i rozległych kontaktów także w sferze indywidualnej.