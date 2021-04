Zmiany w Allegro. Nowym rzecznikiem prasowym jedna z najbarwniejszych postaci rynku

185 interakcji

Marcin Gruszka, którego możecie pamiętać jako rzecznika prasowego Play, teraz pokieruje komunikacją w Allegro. Zastąpi na tym stanowisku Pawła Klimiuka, który po 9 latach odchodzi z firmy.

- Od pewnego czasu pełniłem tę rolę, teraz dopięliśmy po prostu formalności. Allegro nie zmieni twarzy w związku z tym, że zostałem rzecznikiem. No, może czasem będzie się bardziej uśmiechać, a tak na poważnie mamy tu inną sytuację, branżę, wyzwania i potrzeby. Mamy bardzo jasną strategię komunikacyjną, a ja do tej strategii dodam swoją energię - precyzuje w rozmowie z nami Marcin Gruszka.

Nie mamy w zwyczaju pisać o naszych koleżankach i kolegach z branży, bo raczej nie uznajemy tego za interesujący Was temat. Czasem są jednak wyjątki, a Marcin Gruszka jest jednym z nim. Od 2007 wprowadzał markę Play na polski rynek, gdy ta startowała. Pracował w tej firmie przez 12 lat. Odszedł kilka miesięcy przed pandemią.

Sam pamiętam, jak w 2013 roku sprzeczał się z Wojtkiem Jabczyńskim, do dziś rzecznikiem prasowym Orange, a ja godziłem ich znad talerza z jajecznicą. Zaprosiłem ich na śniadanie, by porozmawiać o tych niesnaskach, a panowie - znający się od lat - to wspominali starsze czasy, to wypominali sobie nowsze prztyczki. Wszystko skończyło się w jak najbardziej przyjacielskiej atmosferze, a ze spotkania powstał całkiem fajny tekst. Tak się to u Gruszki przez lata toczyło.

To będzie inny Marcin Gruszka niż ten, którego pamiętacie.

W 2019 roku odszedł z Play, gdy nastąpiły tam zmiany kadrowe i strukturalne. Krótko współpracował z Booksy i robił podacst TechLove. Od lipca zeszłego roku z kolei pracował już w Allegro, ale oficjalnie nie jako rzecznik prasowy, lecz pracownik biura prasowego. Był odpowiedzialny za PR produktowy, czyli za "opowiadanie o tym, co Allegro ma do zaoferowania klientom i sprzedawcom". Dalej będzie się na tym skupiał. - Chcemy zwiększyć rolę PR produktowego i aktywność PR w social mediach, ale jeśli ktoś liczy na fajerwerki z mojej strony, to mam inne priorytety - klient najważniejszy - nie będzie diametralnych zmian wizerunkowych w Allegro, ale chcemy jeszcze więcej Allegro w mediach - mówi Gruszka.

Funkcję rzecznika prasowego Allegro od 2010 roku dzierżył Paweł Klimiuk. Z nim z kolei mam inną zabawną anegdotkę i bodaj też z 2013 roku. Poznaliśmy się podczas audycji w radiu Tok FM, w której… przekonywaliśmy, że e-commerce to przyszłość handlu. Tak, wtedy ludzie w to średnio jeszcze wierzyli. Dziś Paweł odchodzi, a Marcin zajmuje jego miejsce jako nowy rzecznik prasowy Allegro. Klimiuk ogłosił to na LinkedInie, ale nie zdradza, czy i gdzie przenosi się zawodowo:

Paweł, Marcin - trzymamy kciuki i życzymy powodzenia na dalszych drogach!